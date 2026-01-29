Незаконно купленный участок изъяли у нижегородского экс-чиновника Общество

В Нижегородской области по иску прокуратуры изъят земельный участок, незаконно приобретенный бывшим главой сельской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства установлено, что в 2008 году чиновник, используя подложные документы, оформил в собственность участок площадью 0,12 га. Кроме того, он незаконно зарегистрировал в собственность своего знакомого ещё один участок — площадью 0,06 га. Оба участка расположены в Чкаловском округе.

Суд признал экс-главу администрации виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В результате судебного разбирательства с него взыскали денежные средства, соответствующие стоимости участка, полученного им незаконным путем. Также в собственность муниципалитета возвращен второй участок, оформленный на знакомого чиновника.

