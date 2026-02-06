Нижегородцы смогут закрывать больничный через мессенджер MAX

Фото:
В ближайшее время в Нижегородской области новая цифровая услуга. Теперь закрыть больничный лист можно дистанционно через российский мессенджер MAX. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Ожидается, что нововведение позволит сократить очереди в поликлиниках и сэкономит пациентам значительное количество времени.
В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что лечащий врач вправе использовать национальный мессенджер MAX не только для закрытия обычного больничного, но и в случаях ухода за больным родственником, при карантине, а также при угрозе распространения опасных инфекций.
Напомним, уже сейчас нижегородцы могут записаться на прием к врачу через чат-бот в MAX.
