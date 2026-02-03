Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
03 февраля 2026 18:16ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде
01 февраля 2026 17:12В Нижнем Новгороде пройдут интеллектуальные игры о науке от общества "Знание"
30 января 2026 16:38На 88-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Алексей Коломиец
30 января 2026 16:06Губернатор Глеб Никитин поздравил ННГУ с 110-летием
30 января 2026 13:40Ректор ННГАСУ стал "Почётным работником сферы образования РФ"
30 января 2026 12:53Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин
29 января 2026 15:15"Это математическое открытие мирового значения": Дахин — о задаче, решенной нижегородцем
29 января 2026 15:12Какую роль в мировой науке сыграет открытие нижегородского математика Ремизова
27 января 2026 15:51Математик из Нижнего Новгорода решил 190-летнюю задачу
25 января 2026 12:32География стран, чьи граждане выбрали нижегородские вузы, расширилась до 130 государств
Наука

ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде

03 февраля 2026 18:16 Наука
ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Нижнем Новгороде создают интеллектуальную систему, которая будет помогать врачам принимать клинические решения при оказании экстренной помощи пациентам с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами.

Как сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, разработка использует технологии искусственного интеллекта, способные анализировать снимки мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и сопоставлять их с цифровыми индикаторами, сигнализирующими о критическом ухудшении состояния больного.

По словам нейрохирурга НОКБ имени Н.А. Семашко Артёма Копылова, уже разработан алгоритм, позволяющий ИИ-моделям обучаться на изображениях МСКТ. Это позволяет специалистам с высокой точностью определять объёмы внутричерепных гематом и точное расположение повреждений.

Дополнительно в систему интегрирована цифровая шкала, предназначенная для оценки тяжести состояния пациента как до поступления в больницу, так и в первые часы госпитализации.

Над проектом работает команда врачей и исследователей из нескольких организаций: нейрохирурги и учёные НОКБ имени Н.А. Семашко, специалисты ПИМУ и сотрудники Института прикладной физики РАН.

Ранее сообщалось, что нижегородские учёные создали ИИ для оценки риска смерти при диабете.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение ИИ Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2026 12:53Ученые НГТУ разработали новую технологию использования старых шин
27 января 2026 15:51Математик из Нижнего Новгорода решил 190-летнюю задачу
16 января 2026 09:00Учёные НГТУ создали инновационный хирургический инструмент для лечения ран
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных