ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде Наука

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Нижнем Новгороде создают интеллектуальную систему, которая будет помогать врачам принимать клинические решения при оказании экстренной помощи пациентам с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами.

Как сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, разработка использует технологии искусственного интеллекта, способные анализировать снимки мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и сопоставлять их с цифровыми индикаторами, сигнализирующими о критическом ухудшении состояния больного.

По словам нейрохирурга НОКБ имени Н.А. Семашко Артёма Копылова, уже разработан алгоритм, позволяющий ИИ-моделям обучаться на изображениях МСКТ. Это позволяет специалистам с высокой точностью определять объёмы внутричерепных гематом и точное расположение повреждений.

Дополнительно в систему интегрирована цифровая шкала, предназначенная для оценки тяжести состояния пациента как до поступления в больницу, так и в первые часы госпитализации.

Над проектом работает команда врачей и исследователей из нескольких организаций: нейрохирурги и учёные НОКБ имени Н.А. Семашко, специалисты ПИМУ и сотрудники Института прикладной физики РАН.

