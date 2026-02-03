ИИ для диагностики черепно-мозговых травм разрабатывают в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде создают интеллектуальную систему, которая будет помогать врачам принимать клинические решения при оказании экстренной помощи пациентам с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами.
Как сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, разработка использует технологии искусственного интеллекта, способные анализировать снимки мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и сопоставлять их с цифровыми индикаторами, сигнализирующими о критическом ухудшении состояния больного.
По словам нейрохирурга НОКБ имени Н.А. Семашко Артёма Копылова, уже разработан алгоритм, позволяющий ИИ-моделям обучаться на изображениях МСКТ. Это позволяет специалистам с высокой точностью определять объёмы внутричерепных гематом и точное расположение повреждений.
Дополнительно в систему интегрирована цифровая шкала, предназначенная для оценки тяжести состояния пациента как до поступления в больницу, так и в первые часы госпитализации.
Над проектом работает команда врачей и исследователей из нескольких организаций: нейрохирурги и учёные НОКБ имени Н.А. Семашко, специалисты ПИМУ и сотрудники Института прикладной физики РАН.
Ранее сообщалось, что нижегородские учёные создали ИИ для оценки риска смерти при диабете.
