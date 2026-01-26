Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Чат-бот "Карты жителя Нижегородской области" появился в мессенджере МАХ

26 января 2026 14:08
Чат-бот Карты жителя Нижегородской области появился в мессенджере МАХ

Чат-бот «Карты жителя Нижегородской области» появился в национальном мессенджере МАХ https://max.ru/nn_card_bot. Он доступен всем авторизованным пользователям.

Этот инструмент поможет узнать больше о проекте, а также ответит на ряд популярных вопросов нижегородцев: таких как статус «Карты жителя», информация о доступных держателю карты льготах и мерах поддержки, баланс транспортного приложения или проездного билета и других.

«Чат-бот также будет полезен потенциальным партнерам проекта, которые хотели бы подать свою заявку для сотрудничества. Для этого им нужно открыть чат в МАХе, в меню команд выбрать «Стать партнером проекта», а затем следовать инструкции», – пояснил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

Напомним, что в течение 2025 года «Карту жителя Нижегородской области» оформили более 115 тысяч человек. В общей сложности участниками проекта за всё время его существования стали примерно 300 тысяч нижегородцев. «Карта» стала доступнее для жителей малых населенных пунктов благодаря тому, что оформить ее стало возможным в любом отделении МФЦ Нижегородской области.

Также в минувшем году «Карта жителя» существенно расширила свою экосистему и прошла интеграцию со многими региональными ресурсами. К примеру, на портале «Карты» появился сервис «Мой спорт», позволяющий использовать носитель в качестве пропуска в спортучреждения региона, которые входят в число партнеров программы. С помощью сервиса можно оформить абонемент ФОКа или другого спортивного заведения.

Кроме того, в 2025 году на портале «Карты жителя» появился раздел, где пользователь может найти действующие точки бесплатного Wi-Fi.

Помимо прочего, с 2025 года появилась возможность оформить «Карты жителя» для школьников и студентов в онлайн-формате. Дополнительно в приложении «Карты жителя» появился «Кабинет родителя», где отображается информация о времени посещения школы ребенком и данные о питании в школе.

В феврале 2025 года на портале карты был запущен сервис «Поиск пропавших животных» с искусственным интеллектом, который помогает найти хозяев потерянных домашних кошек и собак. В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2025») сервис был представлен заместителю председателя Правительства РФ – руководителю аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко. Проект также стал победителем всероссийского конкурса «Проф-IT.2025» в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении».

В 2025 году к проекту присоединилось более 50 новых партнеров, в их числе – банки, аптеки, аквапарк и другие компании. Расширение партнерской базы позволяет нижегородцам получать дополнительные скидки и специальные условия при использовании карты.

Напомним, что создание госпорталов для удобства жителей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

