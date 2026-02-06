В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Прокуратура требует дорасследовать крушение поезда в Нижнем Новгороде

Прокуратура требует дорасследовать крушение поезда в Нижнем Новгороде

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура через суд потребовала обязать управление Ространснадзора провести дополнительное расследование обстоятельств крушения грузового поезда в Нижнем Новгороде, произошедшего в октябре 2023 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Инцидент случился 19 октября 2023 года около 21:20 на станции Нижний Новгород-Сортировочный. Во время маневров с рельсов сошли три вагона. Обошлось без пострадавших, повреждений железнодорожной инфраструктуры также зафиксировано не было.

Уже на следующий день, 20 октября, вагоны были возвращены на пути восстановительным поездом. На место происшествия выезжал представитель транспортной прокуратуры.

В числе возможных причин аварии Ространснадзор указал ошибки при погрузке груза, сообщает "Ъ-Приволжье". По версии ведомства, продукция компании "Руссоль" — одного из крупнейших производителей соли в России — была загружена с нарушениями. Якобы галит намок, попал на колеса и нарушил торможение состава. Компания "Руссоль" с этими выводами не согласилась и оспорила их в суде.

Теперь транспортная прокуратура настаивает на том, что действия надзорного органа были недостаточны, и требует проведения дополнительной проверки. Судебное разбирательство по делу назначено на март.

поезда Прокуратура Суд
