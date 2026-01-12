Суд обязал РЖД привести в порядок платформу на станции Ильиногорская Общество

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск транспортного прокурора, обязав ОАО "РЖД" провести капитальный ремонт пассажирской платформы Ильиногорская в Володарском округе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на платформе были выявлены нарушения требований к безопасности железнодорожного движения и доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

В ходе проверки установлено, что на объекте отсутствуют тактильные указатели, необходимые для ориентирования слабовидящих пассажиров. Кроме того, у платформы зафиксированы повреждения асфальтового покрытия и несущих конструкций.

Суд постановил, что ОАО "РЖД" обязано устранить выявленные недостатки и обеспечить соответствие платформы нормативам. Проведение ремонтных работ и установка тактильных элементов будут находиться под контролем надзорного органа.

