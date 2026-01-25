Прокуратура начала проверку после инцидента с нижегородской электричкой

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда маршрута Нижний Новгород — Металлист. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуры.
Поводом для проверки стала публикация в соцсети. По предварительной информации, днем 24 января поезд остановился в пути недалеко от станции Кожевенное из-за технической неисправности. Пассажирам пришлось идти пешком до ближайшей станции (в соцсетях пишут, что путь составил 3 км).
"РЖД не оказала помощи. При температуре -23°C пассажиры, в том числе пенсионеры и дети, пешком добрались до станции. Почему на ЧП не отреагировали спецслужбы?" — поинтересовалась в соцсетях одна из пассажирок.
Сейчас прокуратура проверяет, были ли нарушены права граждан. Если подтвердятся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в конце этой недели в Нижегородскую область пришли трескучие морозы. Потеплеет еще не скоро.
