Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 февраля 2026 09:05Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой
06 февраля 2026 14:51Чемпионат Росгвардии по рукопашному бою прошел в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 14:30Спортсмены ЗСНО заняли первое общекомандное место в лыжных гонках
06 февраля 2026 13:11"Спорт начинается с тренера": молодогвардейцы и легендарный наставник обсудили, как растить новых чемпионов
06 февраля 2026 10:50"Торпедо-Горький" разгромил "Динамо-Алтай" со счетом 8:3
05 февраля 2026 14:50ФК "Пари НН" расторг контракты с Глущенковым и Кутателадзе
05 февраля 2026 09:33Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубани"
04 февраля 2026 15:07"Торпедо" обыграло "Амур" и забрало максимум очков с Дальнего Востока
04 февраля 2026 11:53Почти 80 спортобъектов подключены к Единому агрегатору физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области
04 февраля 2026 10:30Нижегородское "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке
Спорт

Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой

07 февраля 2026 09:05 Спорт
Нижегородское Торпедо продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой

Фото: ХК "Торпедо"

Защитник Бобби Нарделла заключил новое соглашение с "Торпедо". Так, легионер останется в нижегородском клубе до 31 мая 2027 года.

Напомним, 29-летний хоккеист присоединился к команде летом 2025 года и быстро стал одним из ключевых игроков обороны. За свою карьеру он успел поиграть за фарм-клуба команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". В прошлом сезоне он защищал цвета швейцарского "Рапперсвиль-Йона Лейкерс".

В сезоне 2025/2026 Нарделла провёл 53 встречи, набрав 32 очка по системе "гол+пас". Из них 31 — результативная передача. Он входит в пятёрку лучших ассистентов среди защитников в регулярном чемпионате КХЛ.

Также он лидирует в команде по показателю полезности — "плюс-минус" составляет +8.

Также Роберт остаётся самым активным защитником "Торпедо" по количеству бросков по воротам — в среднем 2,2 за матч.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" обменяло нападающего Кирилла Воронина в минское "Динамо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных