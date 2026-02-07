Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с защитником Бобби Нарделлой Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Защитник Бобби Нарделла заключил новое соглашение с "Торпедо". Так, легионер останется в нижегородском клубе до 31 мая 2027 года.

Напомним, 29-летний хоккеист присоединился к команде летом 2025 года и быстро стал одним из ключевых игроков обороны. За свою карьеру он успел поиграть за фарм-клуба команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". В прошлом сезоне он защищал цвета швейцарского "Рапперсвиль-Йона Лейкерс".

В сезоне 2025/2026 Нарделла провёл 53 встречи, набрав 32 очка по системе "гол+пас". Из них 31 — результативная передача. Он входит в пятёрку лучших ассистентов среди защитников в регулярном чемпионате КХЛ.

Также он лидирует в команде по показателю полезности — "плюс-минус" составляет +8.

Также Роберт остаётся самым активным защитником "Торпедо" по количеству бросков по воротам — в среднем 2,2 за матч.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" обменяло нападающего Кирилла Воронина в минское "Динамо".