Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
03 февраля 2026 16:05Глеб Никитин: "Нижний Новгород готов принять международные матчи на новой арене"
03 февраля 2026 14:25Игроки "Торпедо" вошли в символические команды КХЛ по итогам января
03 февраля 2026 12:15Полузащитник "Пари НН" Александр Эктов вернулся к тренировкам на поле
03 февраля 2026 11:08Нижегородец Денис Черышев заключил контракт с кипрской "Красавой"
02 февраля 2026 15:30"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений
02 февраля 2026 12:0021-летний нападающий Матвей Урванцев усилил атаку "Пари НН"
02 февраля 2026 10:35Несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году
01 февраля 2026 16:14Стали известны даты перенесенных матчей ХК "Торпедо-Горький"
31 января 2026 18:50Нижегородское "Торпедо" потерпело третье поражение подряд
31 января 2026 14:17Нижегородская "Чайка" одолела "Реактор" из Нижнекамска со счётом 2:0
Спорт

Глеб Никитин: "Нижний Новгород готов принять международные матчи на новой арене"

03 февраля 2026 16:05 Спорт
Глеб Никитин: Нижний Новгород готов принять международные матчи на новой арене

Фото: Глеб Никитин/ Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире программы "Есть тема" (16+) на телеканале "Матч ТВ" рассказал о развитии хоккея и футбола в регионе, а также поделился подробностями о строительстве новой ледовой арены.

По его словам, Нижегородская область традиционно считается хоккейным регионом. И добавил, что власти активно развивают этот вид спорта.

"Руки не опускаем, верим, что и футбол со временем станет успешным. Пока же мы просто выживаем в РПЛ. С одной стороны, эта ситуация достает, а с другой, выживаем же. В этом году тоже делаем все, чтобы выжить. А в хоккее у нас вечная слава грозы авторитетов, яркий и дерзкий стиль, невероятные успехи в медийном плане", - отметил Никитин.

Он также заявил, что "Торпедо" ставит перед собой амбициозные задачи и рассчитывает побороться за Кубок Гагарина.

"Конечно, замахнемся на Кубок Гагарина. Шансы есть всегда. Тут вопрос амбиций. Будем играть в плей‑офф так, как сложится "регулярка", специально выбирать соперника не будем", - поделился глава региона.

Никитин добавил, что домашняя площадка уже не справляется с потоком зрителей: на матчах стабильно аншлаг. Готовность Ледового дворца составляет 99,9%, осталось лишь доработать детали. Сроки переезда будут зависеть от решения самого клуба, но сезон команда точно начнет на новой арене.

Отдельно губернатор прокомментировал возможность проведения на новой арене международных матчей. Ранее он предлагал организовать встречу между нижегородским "Торпедо" и клубом НХЛ "Детройт".

"Мое предложение не ограничивается только "Детройтом". Если будут проводиться встречные матчи клубов НХЛ и КХЛ, мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной. Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что КХЛ включила двух игроков "Торпедо" в символические команды по итогам января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Стадион ХК "Торпедо"
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 15:30"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" в овертайме и прервало серию поражений
28 января 2026 12:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую сборную России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных