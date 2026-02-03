Глеб Никитин: "Нижний Новгород готов принять международные матчи на новой арене" Спорт

Фото: Глеб Никитин/ Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире программы "Есть тема" (16+) на телеканале "Матч ТВ" рассказал о развитии хоккея и футбола в регионе, а также поделился подробностями о строительстве новой ледовой арены.

По его словам, Нижегородская область традиционно считается хоккейным регионом. И добавил, что власти активно развивают этот вид спорта.

"Руки не опускаем, верим, что и футбол со временем станет успешным. Пока же мы просто выживаем в РПЛ. С одной стороны, эта ситуация достает, а с другой, выживаем же. В этом году тоже делаем все, чтобы выжить. А в хоккее у нас вечная слава грозы авторитетов, яркий и дерзкий стиль, невероятные успехи в медийном плане", - отметил Никитин.

Он также заявил, что "Торпедо" ставит перед собой амбициозные задачи и рассчитывает побороться за Кубок Гагарина.

"Конечно, замахнемся на Кубок Гагарина. Шансы есть всегда. Тут вопрос амбиций. Будем играть в плей‑офф так, как сложится "регулярка", специально выбирать соперника не будем", - поделился глава региона.

Никитин добавил, что домашняя площадка уже не справляется с потоком зрителей: на матчах стабильно аншлаг. Готовность Ледового дворца составляет 99,9%, осталось лишь доработать детали. Сроки переезда будут зависеть от решения самого клуба, но сезон команда точно начнет на новой арене.

Отдельно губернатор прокомментировал возможность проведения на новой арене международных матчей. Ранее он предлагал организовать встречу между нижегородским "Торпедо" и клубом НХЛ "Детройт".

"Мое предложение не ограничивается только "Детройтом". Если будут проводиться встречные матчи клубов НХЛ и КХЛ, мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной. Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене", - подчеркнул Глеб Никитин.

