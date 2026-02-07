В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Спорт

Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ

07 февраля 2026 18:03 Спорт
Нижний Новгород стал одним из главных кандидатов на проведение Матча звезд КХЛ

Фото: Александр Воложанин

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что выбор города для проведения Матча звезд КХЛ (6+) в сезоне 2026/2027 пока не утвержден. Однако среди основных претендентов названы Нижний Новгород и Омск, пишет "Чемпионат".

"Есть шорт-лист из новых стадионов, мы всегда стараемся радовать наших болельщиков и игроков новыми аренами. В следующем сезоне планируется открытие арены в Нижнем Новгороде, также в Омске открылась арена несколько лет назад, но там ещё не проходил Матч звёзд. Конечно, если посмотреть на территорию России и на историю проведения Матчей звёзд, то есть регионы, где уже заскучали, где есть хорошие и комфортабельные арены, чтобы мы съездили туда повторно", - рассказал Морозов.

На данный момент, по словам главы лиги, конкретных предложений от городов-претендентов еще не поступало.

Ранее о возможном проведении Матча звезд в Нижнем Новгороде высказывались председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров и генеральный директор клуба Евгений Забуга.

Напомним, "Торпедо" точно начнет следующий сезон на новой Ледовой арене. Максим Гафуров уточнял, что крайним сроком переезда команды можно считать март 2026 года.

КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
