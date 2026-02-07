Нижний Новгород рассматривается для проведения Матча звезд КХЛ Спорт

Фото: Александр Воложанин

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что выбор города для проведения Матча звезд КХЛ (6+) в сезоне 2026/2027 пока не утвержден. Однако среди основных претендентов названы Нижний Новгород и Омск, пишет "Чемпионат".

"Есть шорт-лист из новых стадионов, мы всегда стараемся радовать наших болельщиков и игроков новыми аренами. В следующем сезоне планируется открытие арены в Нижнем Новгороде, также в Омске открылась арена несколько лет назад, но там ещё не проходил Матч звёзд. Конечно, если посмотреть на территорию России и на историю проведения Матчей звёзд, то есть регионы, где уже заскучали, где есть хорошие и комфортабельные арены, чтобы мы съездили туда повторно", - рассказал Морозов.

На данный момент, по словам главы лиги, конкретных предложений от городов-претендентов еще не поступало.

Ранее о возможном проведении Матча звезд в Нижнем Новгороде высказывались председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров и генеральный директор клуба Евгений Забуга.

Напомним, "Торпедо" точно начнет следующий сезон на новой Ледовой арене. Максим Гафуров уточнял, что крайним сроком переезда команды можно считать март 2026 года.