Спорт

Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую Ледовую арену в марте

03 декабря 2025 11:44 Спорт
Нижегородское Торпедо может переехать на новую Ледовую арену в марте

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор ЦУРС Максим Гафуров заявил, что крайним сроком переезда хоккейного клуба "Торпедо" на новую арену считается март следующего года. Его слова приводит "Матч ТВ".

Гафуров отметил, что вопрос перехода на новую площадку находится в ежедневной проработке, поскольку остаётся множество неопределённых факторов. По его словам, окончательная дата пока не называется, так как она может измениться в любую сторону, а сроки были сознательно увеличены так как пришлось вносить изменения в крупные элементы инфраструктуры, которые были в изначальном проекте.

Глава ЦУРС не исключил, что команда может не успеть переехать до конца текущего сезона. При этом он отметил, что в таком случае решение будет приниматься в диалоге с клубом и главным тренером.

"Я бы решал этот вопрос в диалоге с клубом. Назовем начало марта дедлайном, до которого мы бы успели. Если нет, то будем разговаривать с Алексеем Геннадьевичем Исаковым, чтобы это не навредило команде. Не знаю, насколько нас поймут болельщики, но это хороший повод сказать, что переезд очень чувствителен для команды, у многих игроков сложились свои ритуалы", — подчеркнул Гафуров.

Напомним, открытие Ледового дворца на Стрелке перенесли на 2026 год. Сейчас готовность объекта составляет 99%. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что сроки переезда "Торпедо" будут согласовываться непосредственно с клубом.

Ранее стало известно о судьбе нынешней домашней площадки "Торпедо", КРК "Нагорном", после переезда клуба на новую арену.

