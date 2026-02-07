Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Нападающий "Торпедо" Егор Виноградов оформил дубль в Матче звезд КХЛ

07 февраля 2026 14:38 Спорт
Нападающий Торпедо Егор Виноградов оформил дубль в Матче звезд КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

В Екатеринбурге продолжается уикенд Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (6+), ради которого был приостановлен регулярный чемпионат. Лучшие игроки лиги собрались в одном месте, чтобы продемонстрировать зрителям своё мастерство и талант.

Нижегородское "Торпедо" на звёздном уикенде представляют нападающий Егор Виноградов и защитник Антон Силаев. Оба хоккеиста вошли в состав команды U23 Stars, которую возглавляет главный тренер автозаводцев Алексей Исаков, а также наставник "Нефтехимика" Игорь Гришин.

В первом полуфинальном матче мини-турнира команда молодых звёзд одержала победу над World Stars со счётом 8:5 и вышла в финал Матча звёзд КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал Егор Виноградов. Форвард "Торпедо" оформил дубль и добавил к этому результативную передачу, набрав в сумме три очка (2+1).

Ранее сообщалось, что защитник Бобби Нарделла продлил контракт с "Торпедо" еще на год.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
