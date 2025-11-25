Открытие Ледового дворца на Стрелке перенесли на 2026 год Спорт

Фото: Александр Воложанин

Строительство нового Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде почти завершено. Его готовность объекта составляет 99%. Однако открытие арены и переезд хоккейного клуба "Торпедо" откладываются до 2026 года.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии, сейчас ведутся финальные работы: специалисты отлаживают инженерные системы, устанавливают камеры видеонаблюдения и устраняют оставшиеся мелкие недочеты.

"К сожалению, достроить мало, нужно оформить документально, чтобы получить разрешение КХЛ. А до КХЛ это заключение о соответствии, Ростехнадзор, МЧС. Мы не должны устраивать аврал. Торопиться — вредно. Это может привести к скрытым дефектам. Поэтому это будет все-таки следующий год. А когда туда переедет "Торпедо", будем советоваться с самим клубом", — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что решение о переезде команды будет приниматься с учетом мнения игроков и тренеров. Даже незначительные отличия в новой арене, такие как отскок шайбы от бортов, освещение или качество льда, могут повлиять на игру.

"Мне рассказывали про другие новые ледовые комплексы. Там до сих пор при полной загрузки начинается топление верхней кромки льда. Они до сих пор занимаются настраиванием оборудования, чтобы этого не происходило. Также это могут быть какие-то приметы у кого-то, то есть фарт, не фарт. Надо все делать правильно и вовремя, чтобы ребятам было комфортно. Вот они зайдут, попробуют, и мы уже решим, когда это мы будем делать", — подытожил губернатор.

Напомним, строительство арены стартовало в 2022 году. Первоначально объект планировали сдать в 2024 году. В 2026-2028 годы на строительство Дворца планируется направить еще 4,6 млрд рублей. Сейчас к завершению близятся работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

В конце июля арена получила официальный адрес — улица Стрелка, 11.