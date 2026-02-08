Нижегородцам рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу Общество

С приближением Масленицы эксперты напоминают: даже традиционные угощения можно сделать полезнее. Главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале поделился рекомендациями нутрициологов, которые помогут насладиться блинами без ущерба для здоровья.

Специалисты советуют изменить классический рецепт теста. Вместо белой муки лучше использовать цельнозерновую, гречневую или овсяную — это повысит содержание клетчатки и обеспечит длительное чувство сытости.

Жарить блины рекомендуется на хорошо разогретой сковороде - так потребуется меньше масла. В тесто достаточно добавить одно яйцо на порцию, а молоко лучше выбирать с жирностью 1–2,5%.

В качестве начинки нутрициологи рекомендуют отварную курицу, индейку, вареные яйца и зелень — продукты с низким гликемическим индексом. Для сладких блинов подойдут замороженные ягоды, а не варенье или джем.

Лучшее время для употребления блинов - утро или обед. Вечером от них лучше отказаться, чтобы избежать тяжести в желудке. В день взрослым рекомендуется есть не более 2–3 блинов, физически активным - до 4. Детям советуют ограничиться 1–2 небольшими блинами. Такое же количество могут съесть те, кто сбрасывает вес.

Напомним, в 2026 году Масленицу будут отмечать с 16 по 22 февраля.