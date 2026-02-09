Водитель "Лады" устроил смертельное ДТП, проехав на красный в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Вечером 8 февраля в Нижнем Новгороде произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

По данным ведомства, ДТП случилось около 22:00 на улице Пролетарской. Участниками столкновения стали автомобили "Лада Приора" и "Шкода".

Как сообщается, 29-летний водитель отечественной легковушки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой.

В результате аварии водитель автомобиля "Шкода" получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Его личность в настоящее время устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются устанавливаются.

