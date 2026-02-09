Водитель "Лады" устроил смертельное ДТП, проехав на красный в Нижнем Новгороде

Фото:
Вечером 8 февраля в Нижнем Новгороде произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным ведомства, ДТП случилось около 22:00 на улице Пролетарской. Участниками столкновения стали автомобили "Лада Приора" и "Шкода".
Как сообщается, 29-летний водитель отечественной легковушки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой.
В результате аварии водитель автомобиля "Шкода" получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Его личность в настоящее время устанавливается.
Обстоятельства произошедшего выясняются устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+