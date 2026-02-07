Три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

На трассе М-12 "Восток" в Княгининском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась днем 6 февраля. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки "Хонда", обгоняла другое транспортное средство марки FAW.

Во время маневра она не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем FAW, которым управлял 41-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили трое человек: двое мужчин в возрасте 44 лет и 36-летняя женщина. В настоящее время выясняется степень тяжести их повреждений.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

