Три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе

Фото:
На трассе М-12 "Восток" в Княгининском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась днем 6 февраля. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки "Хонда", обгоняла другое транспортное средство марки FAW.
Во время маневра она не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем FAW, которым управлял 41-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили трое человек: двое мужчин в возрасте 44 лет и 36-летняя женщина. В настоящее время выясняется степень тяжести их повреждений.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 42-летний нижегородца осудили на пять лет за смертельное ДТП с пешеходом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+