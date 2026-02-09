Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Спорт

Хоккеисты "Торпедо" стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ

09 февраля 2026 09:46 Спорт
Хоккеисты Торпедо стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

В Екатеринбурге завершился уикенд Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (6+), на время которого был поставлен на паузу регулярный чемпионат. Лучшие хоккеисты КХЛ собрались на одной площадке, чтобы продемонстрировать болельщикам свое мастерство и игровые качества.

Нижегородское "Торпедо" на звездном уикенде представляли нападающий Егор Виноградов и защитник Антон Силаев. Оба игрока вошли в состав команды KHL U23 Stars, которую возглавили главный тренер автозаводцев Алексей Исаков и наставник "Нефтехимика" Игорь Гришин.

В полуфинале мини-турнира команда молодых звезд встретилась со сборной легионеров KHL World Stars и одержала результативную победу со счетом 8:5. Егор Виноградов тогда оформил дубль.

В финальном матче KHL U23 Stars противостояли команде KHL RUS Stars, составленной из российских игроков. Встреча завершилась поражением молодых звезд со счетом 2:9.
Одну из шайб команда U23 забросила после результативной передачи Егора Виноградова.

По итогам турнира KHL U23 Stars стали серебряными призерами Матча звезд КХЛ 2026.

Теперь регулярный чемпионат возобновляется. Уже 10 февраля "Торпедо" сыграет против "Лады" в Тольятти.

Ранее сообщалось, что Матч звезд КХЛ (6+) может пройти в Нижнем Новгороде в 2027 году.

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
