"Торпедо-Горький" разгромил "Динамо-Алтай" со счетом 8:3

06 февраля 2026 10:50
Торпедо-Горький разгромил Динамо-Алтай со счетом 8:3

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

После вынужденного перерыва из-за вспышки ротавируса в команде, "Торпедо-Горький" наконец-то вернулся к играм и в первом же домашнем матче разгромил "Динамо-Алтай" со счетом 8:3.

Начало встречи выдалось непростым для хозяев: сказалось долгое отсутствие игровой практики. Горьковчане уступали в скорости и активности, но ближе к концовке первого периода открыли счет. Шайбу на себя записал Даниил Ильин.

Во втором периоде преимущество увеличил Данил Савунов, ранее отдавший передачу на Ильина — 2:0. Однако в меньшинстве гости сократили разницу — 2:1.

Ответ нижегородцев не заставил себя ждать. В большинстве Матвей Уткин снова установил комфортное преимущество — 3:1. Но "Динамо-Алтай" не собирался сдаваться и незадолго до перерыва опять забил — 3:2.

В третьем периоде "Торпедо-Горький" действовал уверенно: Никита Шавин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Барнаульцы пошли ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и это сработало — 4:3.

Но это только подстегнуло нижегородцев. За оставшиеся две с половиной минуты автозаводцы поразили ворота соперника еще четыре раза. Отличились Руслан Газизов, Донат Стальнов, Даниил Ильин и Глеб Чесноков — 8:3.

С 56 очками подопечные Дмитрия Космачева пока расположились на 18-й строчке таблицы. Однако у них еще есть все шансы вернуться в зону плей-офф.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 9 февраля против красноярского "Сокола".

Ранее стало известно, когда пройдут перенесенные выездные игры "Торпедо-Горький".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных