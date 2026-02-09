Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 12:39Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
09 февраля 2026 12:18Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 11:36126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года
09 февраля 2026 11:21Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована
09 февраля 2026 11:08Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта
09 февраля 2026 10:44Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва
09 февраля 2026 10:03Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 9 февраля
08 февраля 2026 17:08Нижегородцам рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
08 февраля 2026 16:29Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей
08 февраля 2026 15:50Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок
Общество

126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года

09 февраля 2026 11:36 Общество
126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года

Фото: Никита Духник

В 2022-2025 годах в Нижегородской области установлено 126 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт. Такие установки позволяют зарядить электромобиль менее чем за час, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Большая часть станций размещена в Нижнем Новгороде. Кроме того, быстрые зарядки для электромобилей появились в промышленных и туристических центрах региона — Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Заволжье, Павлове, Сарове и городе Бор.

Сегодня сеть быстрых электрозарядных станций, созданная с применением мер государственной поддержки, сегодня охватывает 21 городской и муниципальный округ Нижегородской области, а также автодороги федерального и регионального значения. Это позволяет владельцам электромобилей свободно передвигаться по всей территории региона.

Подробная информация о размещении быстрых электрозарядных станций опубликована на сайте министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области в разделе "Деятельность/ Все виды деятельности/ Электрозарядная инфраструктура".

В министерстве также напомнили, что с 2025 года предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций постоянного тока и их технологическое присоединение к электросетям осуществляет Минпромторг России. Поддержка реализуется в рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В 2026 году реализация этой федеральной программы будет продолжена.

В настоящее время министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области уточняет планы инвесторов по установке новых объектов зарядной инфраструктуры и готовит заявки на получение мер государственной поддержки.

Национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" действует в России с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его цель — развитие и модернизация инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок, повышение комфорта, безопасности и эффективности транспорта, а также наращивание производства гражданской авиатехники, судов и электромобилей.

В частности, к 2030 году в России планируется обеспечить работу 28 тысяч электрозарядных станций постоянного тока мощностью не менее 149 кВт. Такие установки позволяют зарядить аккумулятор электромобиля до 80% за 20-30 минут.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Электромобили
Поделиться:
Новости по теме
11 ноября 2025 17:07Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области
03 сентября 2025 14:10Опрос ВТБ Авто: более половины россиян хотят ездить на электромобиле
19 февраля 2025 17:41Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных