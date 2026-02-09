126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года Общество

Фото: Никита Духник

В 2022-2025 годах в Нижегородской области установлено 126 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт. Такие установки позволяют зарядить электромобиль менее чем за час, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Большая часть станций размещена в Нижнем Новгороде. Кроме того, быстрые зарядки для электромобилей появились в промышленных и туристических центрах региона — Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Заволжье, Павлове, Сарове и городе Бор.

Сегодня сеть быстрых электрозарядных станций, созданная с применением мер государственной поддержки, сегодня охватывает 21 городской и муниципальный округ Нижегородской области, а также автодороги федерального и регионального значения. Это позволяет владельцам электромобилей свободно передвигаться по всей территории региона.

Подробная информация о размещении быстрых электрозарядных станций опубликована на сайте министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области в разделе "Деятельность/ Все виды деятельности/ Электрозарядная инфраструктура".

В министерстве также напомнили, что с 2025 года предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций постоянного тока и их технологическое присоединение к электросетям осуществляет Минпромторг России. Поддержка реализуется в рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта", входящего в нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В 2026 году реализация этой федеральной программы будет продолжена.

В настоящее время министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области уточняет планы инвесторов по установке новых объектов зарядной инфраструктуры и готовит заявки на получение мер государственной поддержки.

Национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" действует в России с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его цель — развитие и модернизация инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок, повышение комфорта, безопасности и эффективности транспорта, а также наращивание производства гражданской авиатехники, судов и электромобилей.

В частности, к 2030 году в России планируется обеспечить работу 28 тысяч электрозарядных станций постоянного тока мощностью не менее 149 кВт. Такие установки позволяют зарядить аккумулятор электромобиля до 80% за 20-30 минут.