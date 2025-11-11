Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Сеть быстрых электрозаправок охватывает 21 округ Нижегородской области. Об этом сообщили НТА-Приволжье в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве отметили, что с 2022 по 2024 год в рамках федерального проекта "Электромобиль и водородный автомобиль" было установлено 125 быстрых электрозарядных станций. Каждая из них обладает мощностью 150 кВт. Сеть охватывает 21 округ региона. В их числе — ключевые промышленные и туристические центры, а также участки федеральных и региональных автодорог. Все электрозаправки были установлены при поддержке государства.

Помимо этого, в области работают и другие зарядные станции — как быстрого, так и медленного типа. Их устанавливают частные инвесторы без привлечения бюджетных средств. Обычно такие ЭЗС располагаются в общественных местах: на парковках, у торговых центров и гостиниц. Владельцы используют их как основной бизнес или дополнительную опцию для клиентов.

С 2022 по 2024 год инвесторы могли получить субсидии из федерального и областного бюджетов. Эти средства частично компенсировали затраты на покупку оборудования и подключение к электросетям. Отбор участников проводился на конкурсной основе после реализации проектов. Общая сумма финансирования за весь период составила более 265 миллионов рублей.

С 2025 года субсидии предоставляет Министерство промышленности и торговли России в рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта". В текущем году новая электрозарядная станция появилась в городе Павлово. Инвестор уже подал заявку на участие в отборе для получения субсидии.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально — в зависимости от стоимости оборудования и расходов на его подключение. Минпромторг России завершит рассмотрение заявок до 24 ноября 2025 года.

В министерстве энергетики и ЖКХ также отметили, что на данный момент информации о планах по установке новых ЭЗС в 2026 году не поступало. Заявки от инвесторов принимаются в рабочем порядке. При этом ведомство подчеркнуло готовность оказывать содействие всем инвесторам на равных условиях — для подключения объектов к электросетям.

