Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами Общество

В Главном управлении ФССП по Нижегородской области предупреждают жителей региона о новой волне мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления, представляясь судебными приставами, и пытаются выманить деньги и персональные данные.

Жителям приходят письма на электронную почту и сообщения в мессенджерах с информацией о якобы существующей задолженности. В них требуют срочно оплатить долг и пугают арестом банковских счетов или имущества в случае отказа.

Часто в таких сообщениях есть ссылка для погашения задолженности или для уточнения деталей. При переходе по ней граждан просят ввести данные банковских карт либо скачать файл. В результате на устройство может попасть вредоносная программа, с помощью которой мошенники получают доступ к личной информации и реквизитам карт.

В ведомстве советуют с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Нижегородцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы и ни при каких условиях не передавать посторонним данные банковских карт, счетов и другие персональные сведения. Особое внимание стоит уделять письмам с призывами вроде "открой", "прочитай", "ознакомься", а также сообщениям на темы долгов и финансов.

В ГУФССП подчеркивают, что судебные приставы и их районные отделения не рассылают уведомления должникам по электронной почте или через другие электронные каналы. Такие письма рекомендуется сразу игнорировать.

Узнать достоверную информацию о наличии задолженности можно самостоятельно через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Главного управления или с помощью портала "Госуслуги".

Оплатить долг можно только через "Госуслуги" либо по квитанции в любой кредитной организации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев.