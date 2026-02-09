Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами

В Главном управлении ФССП по Нижегородской области предупреждают жителей региона о новой волне мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления, представляясь судебными приставами, и пытаются выманить деньги и персональные данные.
Жителям приходят письма на электронную почту и сообщения в мессенджерах с информацией о якобы существующей задолженности. В них требуют срочно оплатить долг и пугают арестом банковских счетов или имущества в случае отказа.
Часто в таких сообщениях есть ссылка для погашения задолженности или для уточнения деталей. При переходе по ней граждан просят ввести данные банковских карт либо скачать файл. В результате на устройство может попасть вредоносная программа, с помощью которой мошенники получают доступ к личной информации и реквизитам карт.
В ведомстве советуют с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Нижегородцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы и ни при каких условиях не передавать посторонним данные банковских карт, счетов и другие персональные сведения. Особое внимание стоит уделять письмам с призывами вроде "открой", "прочитай", "ознакомься", а также сообщениям на темы долгов и финансов.
В ГУФССП подчеркивают, что судебные приставы и их районные отделения не рассылают уведомления должникам по электронной почте или через другие электронные каналы. Такие письма рекомендуется сразу игнорировать.
Узнать достоверную информацию о наличии задолженности можно самостоятельно через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Главного управления или с помощью портала "Госуслуги".
Оплатить долг можно только через "Госуслуги" либо по квитанции в любой кредитной организации.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев.
