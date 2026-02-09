Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 12:39Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
09 февраля 2026 12:18Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 11:36126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года
09 февраля 2026 11:21Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована
09 февраля 2026 11:08Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта
09 февраля 2026 10:44Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва
09 февраля 2026 10:03Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 9 февраля
08 февраля 2026 17:08Нижегородцам рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
08 февраля 2026 16:29Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей
08 февраля 2026 15:50Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок
Общество

Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами

09 февраля 2026 12:39 Общество
Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами

В Главном управлении ФССП по Нижегородской области предупреждают жителей региона о новой волне мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления, представляясь судебными приставами, и пытаются выманить деньги и персональные данные.

Жителям приходят письма на электронную почту и сообщения в мессенджерах с информацией о якобы существующей задолженности. В них требуют срочно оплатить долг и пугают арестом банковских счетов или имущества в случае отказа.

Часто в таких сообщениях есть ссылка для погашения задолженности или для уточнения деталей. При переходе по ней граждан просят ввести данные банковских карт либо скачать файл. В результате на устройство может попасть вредоносная программа, с помощью которой мошенники получают доступ к личной информации и реквизитам карт.

В ведомстве советуют с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Нижегородцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы и ни при каких условиях не передавать посторонним данные банковских карт, счетов и другие персональные сведения. Особое внимание стоит уделять письмам с призывами вроде "открой", "прочитай", "ознакомься", а также сообщениям на темы долгов и финансов.

В ГУФССП подчеркивают, что судебные приставы и их районные отделения не рассылают уведомления должникам по электронной почте или через другие электронные каналы. Такие письма рекомендуется сразу игнорировать.

Узнать достоверную информацию о наличии задолженности можно самостоятельно через "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Главного управления или с помощью портала "Госуслуги".

Оплатить долг можно только через "Госуслуги" либо по квитанции в любой кредитной организации.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Судебные приставы Фейк
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2026 09:31Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области
15 января 2026 16:28Фейковый профиль главы Автозавода Александра Нагина создали в соцсетях
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных