Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестные взломали личные аккаунты заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Старостина. Злоумышленники получили доступ к его номеру и страницам в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все сообщения, поступающие с этих скомпрометированных ресурсов, в том числе его телеграм-канала, требуют обязательной проверки.
Кроме того, сведения о якобы восстановленном доступе к аккаунтам Старостина не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковую страницу от имени главы Автозаводского района Александра Нагина. Поддельный аккаунт оставлял грубые комментарии под жалобами горожан.
