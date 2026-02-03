Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестные взломали личные аккаунты заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Старостина. Злоумышленники получили доступ к его номеру и страницам в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все сообщения, поступающие с этих скомпрометированных ресурсов, в том числе его телеграм-канала, требуют обязательной проверки.

Кроме того, сведения о якобы восстановленном доступе к аккаунтам Старостина не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковую страницу от имени главы Автозаводского района Александра Нагина. Поддельный аккаунт оставлял грубые комментарии под жалобами горожан.