Происшествия

Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области

03 февраля 2026 09:31 Происшествия
Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестные взломали личные аккаунты заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Старостина. Злоумышленники получили доступ к его номеру и страницам в социальных сетях. 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все сообщения, поступающие с этих скомпрометированных ресурсов, в том числе его телеграм-канала, требуют обязательной проверки.

Кроме того, сведения о якобы восстановленном доступе к аккаунтам Старостина не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковую страницу от имени главы Автозаводского района Александра Нагина. Поддельный аккаунт оставлял грубые комментарии под жалобами горожан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

