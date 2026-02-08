Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мошенники создают фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев

08 февраля 2026 14:34
Мошенники создают фейковые рабочие чаты для обмана нижегородцев

В Нижнем Новгороде активизировались мошенники, использующие фейковые рабочие чаты для обмана граждан. Об этом порталу "Живем в Нижнем" сообщила заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Наталья Халезова.

По ее словам, к ней обратились жители города, ставшие жертвами такой схемы. Злоумышленники создают мнимые рабочие чаты, в которые добавляют пользователей, маскирующихся под коллег и руководителей. Необходимую информацию о сотрудниках и их начальстве мошенники находят в социальных сетях.

В переписке аферисты заявляют, что проводится "оцифровка данных", и под этим предлогом требуют от участников чата сообщить код из SMS. При отказе угрожают проблемами с трудовым стажем и будущей пенсией.

Сообщив код, человек может лишиться доступа к порталу "Госуслуги" или быть втянут в сложную мошенническую схему, в результате которой средства окажутся на так называемом "безопасном счете".

Ранее сообщалось о похожих случаях, когда нижегородцы становились жертвами обмана через фальшивые домовые чаты. Также стало известно, что в регионе увеличилось число киберпреступлений против детей. 

