Происшествия

Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве

09 февраля 2026 14:00 Происшествия
Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве

В Нижегородской области суд вынес обвинительный приговор врачу психиатру-наркологу одного из медучреждений в Дивееве. Его признали виновным в совершении должностных и коррупционных преступлений.

Как сообщили в СУ СК России по региону, медик осужден по статьям о мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки.

Установлено, что с октября 2023 года по февраль 2024 года врач получил от мужчины денежные средства за принятие заведомо незаконного решения. Речь шла о признании отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и внесении соответствующей записи в медицинскую карту.

Кроме того, осужденный получил деньги от нескольких жителей Дивеево за незаконное внесение записей в медицинские документы без фактического прохождения медицинского освидетельствования. Также он получал средства за оформление и выдачу пропусков в закрытый город, хотя не имел на это ни полномочий, ни возможности выполнить обещанное.

Помимо этого, подсудимый обещал трем местным жителям содействие в получении необходимых медицинских документов и трудоустройстве на градообразующее предприятие, не располагая законными основаниями для подобных услуг.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также ему назначен штраф в размере 837 тысяч рублей и запрещено заниматься врачебной деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что адвокаты братьев Штокманов не будут обжаловать арест их имущества. 

Ранее сообщалось, что адвокаты братьев Штокманов не будут обжаловать арест их имущества.

Взятки Врачи Суд
