Александру Парамонову продлили домашний арест до 9 марта

Срок домашнего ареста экс-директору регионального филиала РАНХиГС, депутату Заксобрания Александру Парамонову продлен до 9 марта включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.
Уточняется, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Парамонова задержали 12 марта 2025 года. По данным следствия, он участвовал в коррупционной схеме, действовавшей в учебном заведении с 2019 по 2025 год. Как считают следователи, зачисление, проставление положительных оценок и выдача дипломов без фактического обучения осуществлялись за денежное вознаграждение. Общая сумма взяток по делу превышает 1 млн рублей.
В сентябре суд заменил Парамонову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Ранее сообщалось, что бывшую начальницу управления градостроительного развития регионального минграда будут судить за получение взятки в полмиллиона рублей.
