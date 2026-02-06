Александру Парамонову продлили домашний арест до 9 марта

В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Срок домашнего ареста экс-директору регионального филиала РАНХиГС, депутату Заксобрания Александру Парамонову продлен до 9 марта включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда. 

Уточняется, что постановление суда пока не вступило в законную силу. 

Напомним, Парамонова задержали 12 марта 2025 года. По данным следствия, он участвовал в коррупционной схеме, действовавшей в учебном заведении с 2019 по 2025 год. Как считают следователи, зачисление, проставление положительных оценок и выдача дипломов без фактического обучения осуществлялись за денежное вознаграждение. Общая сумма взяток по делу превышает 1 млн рублей.

В сентябре суд заменил Парамонову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее сообщалось, что бывшую начальницу управления градостроительного развития регионального минграда будут судить за получение взятки в полмиллиона рублей.

