Происшествия

Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции

08 февраля 2026 08:00 Происшествия
Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции до 25 марта

Фото: Нижегородский районный суд

Арест заместителя директора Центра медицинской инспекции Нижегородской области Азата Ахмадуллина продлен до 25 марта.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород", соответствующее решение было принято 21 января. В настоящее время оно обжалуется.

Напомним, Азата Ахмадуллина задержали в конце ноября по подозрению в коррупции. По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год он действовал в сговоре с другими лицами и оказывал содействие одной из компаний в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Предполагается, что эти услуги предоставлялись за денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что директора ООО "ВМСК-Строй" Михаила Солдатова будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП. 

