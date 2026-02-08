Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции

Фото:
Арест заместителя директора Центра медицинской инспекции Нижегородской области Азата Ахмадуллина продлен до 25 марта.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород", соответствующее решение было принято 21 января. В настоящее время оно обжалуется.
Напомним, Азата Ахмадуллина задержали в конце ноября по подозрению в коррупции. По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год он действовал в сговоре с другими лицами и оказывал содействие одной из компаний в победе на конкурсах по закупке медицинского оборудования. Предполагается, что эти услуги предоставлялись за денежное вознаграждение.
