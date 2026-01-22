Реконструкция нижегородского стадиона "Динамо" завершена на 75% Спорт

Фото: Александр Воложанин

Капитальный ремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде уже на 75% позади. Работы идут по плану, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве спорта.

Уже завершены основные этапы на футбольном поле: уложено финишное покрытие и нанесена разметка. Полностью готовы легкоатлетические дорожки и сектора для прыжков. Также установлены фундаменты под мачты освещения, завершена прокладка инженерных коммуникаций.

Сейчас продолжается устройство страховочной ямы, монтаж системы канализации и теплотрассы в помещениях под трибунами, а также бетонирование трибун. Параллельно ведется подготовка к облицовке фасада.

Стадион "Динамо" — один из самых знаковых спортивных объектов Нижегородской области. Он был построен еще в 1930-х годах и за это время стал местом, где выросло не одно поколение спортсменов. Со временем арена устарела, и было принято решение о её капитальной реконструкции за счёт областного бюджета.

Как только установится стабильная плюсовая температура, подрядчики перейдут к благоустройству территории и ремонту прилегающих спортивных площадок. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

Напомним, движение транспорта в районе "Динамо" перекрыто до 30 апреля 2026 года включительно.

