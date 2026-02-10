Движение по трассе М-12 ограничили из-за ДТП в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области временно ограничено движение на трассе М-12 "Восток". Причиной стала авария, произошедшая на 407-м километре автодороги (Ардатовский округ).
По данным ГК "Автодор", в результате ДТП движение в сторону Казани на этом участке полностью перекрыто.
Для снижения нагрузки и организации объезда автомобилистов направляют на альтернативный маршрут. Сброс транспортного потока осуществляется на транспортной развязке, расположенной на 395-м километре трассы М-12.
Ранее сообщалось, что трассу М-12, проходящую через Нижегородскую область, планируют продлить до Тюмени.
