Общество

Нижегородские власти согласовали демонтаж долгостроя в Гаражном переулке

19 августа 2025 19:00
Нижегородские власти согласовали демонтаж долгостроя в Гаражном переулке

Фото: Яндекс Карты

Проект демонтажа проблемного 14-этажного здания в переулке Гаражный, 5 в Советском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений.

Работы по обследованию конструкций и подготовке проекта организации сноса выполняло ООО "Велес НН". Заказчиком выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно проектной документации, здание подлежит полному демонтажу. Экспертиза проводилась Государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Нижегородской области.

Дом в переулке Гаражный начали строить еще в 2002 году. Застройщиком выступала компания "Наш дом", впоследствии признанная банкротом.  Завершить строительство без нарушения закона оказалось невозможным — это подтвердила строительно-техническая экспертиза. Все дольщики получили компенсации от государства. В 2022 году участок передали в безвозмездное пользование казённому предприятию "Дом НН". 

После сноса недостроя на его месте планируется возведение нового многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство разработало программу по достройке "Воскресенской слободы". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

