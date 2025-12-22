Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика

Три участка под долгостроем на Гончарова снова продают в Нижнем Новгороде

22 декабря 2025 15:44 Экономика
Три участка под долгостроем на Гончарова снова продают в Нижнем Новгороде

Фото: сайт Фонда развития территорий

В Нижнем Новгороде снова выставлены на продажу три земельных участка, расположенные на месте незавершённого строительства жилого комплекса "На Гончарова". Информация об этом размещена на официальной платформе Фонда развития территорий.

Объекты находятся в границах улиц Арктическая, Гончарова и Профинтерна. Совокупная площадь всех трёх участков составляет порядка 17,4 тыс. квадратных метров.

Начальная цена лота установлена на уровне 1,095 млрд рублей. Приём заявок от заинтересованных инвесторов продлится до 19 января 2026 года.

Согласно опубликованной документации, участки имеют действующее разрешение на строительство. Несмотря на это, они пока не поставлены на кадастровый учёт.

На территории возможно возведение многоквартирных жилых зданий.

Напомним, что весной 2025 года три участка под недостроенным ЖК "На Гончарова" в Нижнем Новгороде уже выставлялись на торги, однако желающих приобрести данное имущество тогда не нашлось.

Ранее сообщалось, что в 2026 году запланированы торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде.

