Нижегородского экс-замгубернатора Валерия Англичанинова посадили на 6 лет Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бывший застройщик и экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Нижегородского районного суда.

По версии следствия, Англичанинов, возглавлявший компании "Строймаштрейд" и "Интерсити", организовал схему, позволившую обойти систему эскроу-счетов, которая предназначена для защиты средств участников долевого строительства. Квартиры в ЖК продавались по заниженной цене, а деньги дольщиков аккумулировались вне банковского контроля. В результате строительство затянулось на годы и завершилось только в 2025 году после вмешательства региональных властей и передачи проекта новому застройщику.

Прокуратура запрашивала для Англичанинова 10 лет лишения свободы, однако суд назначил шесть. Сам подсудимый вину не признал и заявил о намерении обжаловать приговор в течение 15 суток.