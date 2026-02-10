Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородцы смогут напрямую летать в семь стран в 2026 году

10 февраля 2026 16:37 Общество
Нижегородцы смогут напрямую летать в семь стран в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году нижегородцы смогут напрямую летать в Армению, Грузию, Египет, Турцию, Узбекистан, Белоруссию и Абхазию. Об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В частности, в нынешнем году запланированы вылеты в Ереван, Тбилиси, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Ташкент. С 1 марта в летнем расписании будут рейсы в Анталью, Минск и Сухум. 

Ранее мы рассказывали, что продолжаются переговоры о прямых рейсах в Объединенные Арабские Эмираты.

Также в ходе прямой линии в ноябре 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил отсутствие прямых рейсов в Таиланд, Китай и Вьетнам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Авиасообщение Аэропорт МИД
