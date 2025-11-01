Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются

Фото:
Вопрос запуска прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и ОАЭ по-прежнему находится в проработке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Еще в феврале 2025 года нижегородцам рассказывали о планах организовать полеты в Дубай, при этом допускалось, что рейсы могут стартовать до конца года. Переговоры велись с авиакомпанией FlyDubai.
Однако в расписании аэропорта имени Чкалова вылеты в ОАЭ до сих пор не появились.
Как уточнила редакция НИА "Нижний Новгород", взаимный интерес к маршруту сохраняется, но проект требует дополнительной детализации и согласований.
"О конкретных сроках запуска на данный момент говорить преждевременно", — отметили в региональном правительстве.
Ранее выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026.
