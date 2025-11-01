Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются

01 ноября 2025 16:35 Общество
Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются

Фото: pixabay.com

Вопрос запуска прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и ОАЭ по-прежнему находится в проработке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Еще в феврале 2025 года нижегородцам рассказывали о планах организовать полеты в Дубай, при этом допускалось, что рейсы могут стартовать до конца года. Переговоры велись с авиакомпанией FlyDubai.

Однако в расписании аэропорта имени Чкалова вылеты в ОАЭ до сих пор не появились.

Как уточнила редакция НИА "Нижний Новгород", взаимный интерес к маршруту сохраняется, но проект требует дополнительной детализации и согласований.

"О конкретных сроках запуска на данный момент говорить преждевременно", — отметили в региональном правительстве.

Ранее выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

