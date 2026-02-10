Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами Политика

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Несмотря на сложную международную обстановку, у Нижнего Новгорода сохраняются каналы взаимодействия с зарубежными городами-побратимами, в том числе из государств, отнесенных к недружественным. Об этом заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Сергея Малова, у приволжской столицы сложилась обширная и многолетняя история побратимских связей. Всего у города насчитывается 34 города-партнера в 22 странах мира, включая Европу, а также в Японию и Южную Корею.

Малов подчеркнул, что российская сторона никогда не выступала за разрыв побратимских отношений и была заинтересована в их сохранении. В тех случаях, когда зарубежные муниципалитеты направляли уведомления о приостановке сотрудничества, речь шла исключительно об инициативе иностранных партнеров. Это было их решением, которое в России приняли как их право.

При этом, как отметил представитель МИД, ни один из договоров о побратимстве, заключенных Нижним Новгородом, официально расторгнут не был. Все соглашения продолжают действовать юридически и находятся в замороженном состоянии.

Так, Нижний Новгород имеет побратимские отношения с городами в разных странах, включая Эссен, Филадельфию, Линц, Тампере, Сувон, Харьков, Сан-Бой-де-Льобрегат, Дьер, Добрич и Ираклион, которые входят в перечень недружественных государств.

"Мы уверены, что в дальнейшем все эти отношения будут восстановлены, и Российская Федерация будет занимать достойное место на мировой арене", - заключил Малов.

