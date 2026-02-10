В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 февраля 2026 18:32Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами
10 февраля 2026 17:21Консульства семи стран работают в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 10:56Глеб Никитин: "Работники дипломатического корпуса превращают политическую волю в конкретные решения, важные для страны"
09 февраля 2026 18:47Колыванов подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий
06 февраля 2026 17:16Эксперт-мониторинг событий с 30 января по 6 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
06 февраля 2026 15:36Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
05 февраля 2026 10:11Артем Кавинов: "Важно в первую очередь налаживать межрайонные связи"
05 февраля 2026 09:52Мария Самоделкина стала новым проректором КУПНО
04 февраля 2026 14:15Выборы в Госдуму в 2026 году намечены на 20 сентября
03 февраля 2026 18:14В Госдуме занялись жалобами СМИ на серийные иски за фото
Политика

Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами

10 февраля 2026 18:32 Политика
Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Несмотря на сложную международную обстановку, у Нижнего Новгорода сохраняются каналы взаимодействия с зарубежными городами-побратимами, в том числе из государств, отнесенных к недружественным. Об этом заявил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Сергея Малова, у приволжской столицы сложилась обширная и многолетняя история побратимских связей. Всего у города насчитывается 34 города-партнера в 22 странах мира, включая Европу, а также в Японию и Южную Корею.

Малов подчеркнул, что российская сторона никогда не выступала за разрыв побратимских отношений и была заинтересована в их сохранении. В тех случаях, когда зарубежные муниципалитеты направляли уведомления о приостановке сотрудничества, речь шла исключительно об инициативе иностранных партнеров. Это было их решением, которое в России приняли как их право.

При этом, как отметил представитель МИД, ни один из договоров о побратимстве, заключенных Нижним Новгородом, официально расторгнут не был. Все соглашения продолжают действовать юридически и находятся в замороженном состоянии.

Так, Нижний Новгород имеет побратимские отношения с городами в разных странах, включая Эссен, Филадельфию, Линц, Тампере, Сувон, Харьков, Сан-Бой-де-Льобрегат, Дьер, Добрич и Ираклион, которые входят в перечень недружественных государств. 

"Мы уверены, что в дальнейшем все эти отношения будут восстановлены, и Российская Федерация будет занимать достойное место на мировой арене", - заключил Малов.

Ранее сообщалось, что Генконсульство Беларуси и шесть почетных консульств работают в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество МИД Побратим
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 09:00Нижегородцы могут путешествовать в Мьянму без оформления виз
23 октября 2025 15:48Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира
20 сентября 2025 16:35Нижний Новгород может обрести нового побратима в Габоне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных