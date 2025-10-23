Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира

Фото:
Муниципалитеты Нижегородской области установили взаимодействие с 85 зарубежными муниципалитетами 28 стран мира. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева на встрече с руководством муниципальных образований региона.
В мероприятии приняли участие представители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Первомайска, Бора, Чкаловска, а также Городецкого, Балахнинского, Воскресенского, Богородского и Вознесенского муниципальных округов.
«На сегодняшний день у Нижегородской области заключены соглашения о сотрудничестве с 85 муниципальными образованиями 28 иностранных государств. Из них 43 побратима располагаются на территории стран ближнего зарубежья, а 42 - в странах дальнего зарубежья. При этом 40 побратимов появились при нынешнем губернаторе Глебе Сергеевиче Никитине. Лидерами по количеству городов-побратимов и партнеров являются Нижний Новгород - 29 побратимов и партнеров, городской округ Арзамас - 9, Городецкий муниципальный округ - 7», - отметила Ольга Гусева.
По словам главы ведомства, в период с января по сентябрь 2025 года было заключено 12 новых соглашений о развитии побратимских связей, что составляет 14% от общего количества.
Кроме того, министр отметила активность развития межмуниципальных связей с Беларусью.
«Республика Беларусь — одна из тех стран, где у Нижегородской области больше всего регионов-партнеров и городов-побратимов. Это происходит во многом благодаря Программе развития межмуниципального сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, которая действует с 2023 года до конца 2025 года. Она состоит из порядка 300 мероприятий по сотрудничеству между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами-побратимами в таких сферах, как торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, образование, культура, спорт, туризм и т.д. В настоящее время мы собираем предложения от нижегородских муниципалитетов для формирования аналогичной программы на 2026-2028 годы», - добавила Ольга Гусева.
В ходе встречи участники мероприятия обсудили вопросы, возникающие при осуществлении международного сотрудничества, и определили пути их решения.
