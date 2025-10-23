Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
23 октября 2025 18:41Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году
23 октября 2025 18:04Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов
23 октября 2025 17:5617 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса
23 октября 2025 17:23Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
23 октября 2025 16:19Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена
23 октября 2025 16:09Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих
23 октября 2025 15:48Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира
Общество

Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира

23 октября 2025 15:48 Общество
Нижегородские муниципалитеты установили взаимодействие с 85 зарубежными городами 28 стран мира

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Муниципалитеты Нижегородской области установили взаимодействие с 85 зарубежными муниципалитетами 28 стран мира. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева на встрече с руководством муниципальных образований региона.

В мероприятии приняли участие представители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Первомайска, Бора, Чкаловска, а также Городецкого, Балахнинского, Воскресенского, Богородского и Вознесенского муниципальных округов.

«На сегодняшний день у Нижегородской области заключены соглашения о сотрудничестве с 85 муниципальными образованиями 28 иностранных государств. Из них 43 побратима располагаются на территории стран ближнего зарубежья, а 42 - в странах дальнего зарубежья. При этом 40 побратимов появились при нынешнем губернаторе Глебе Сергеевиче Никитине. Лидерами по количеству городов-побратимов и партнеров являются Нижний Новгород - 29 побратимов и партнеров, городской округ Арзамас - 9, Городецкий муниципальный округ - 7», - отметила Ольга Гусева.

По словам главы ведомства, в период с января по сентябрь 2025 года было заключено 12 новых соглашений о развитии побратимских связей, что составляет 14% от общего количества.

Кроме того, министр отметила активность развития межмуниципальных связей с Беларусью.

«Республика Беларусь — одна из тех стран, где у Нижегородской области больше всего регионов-партнеров и городов-побратимов. Это происходит во многом благодаря Программе развития межмуниципального сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, которая действует с 2023 года до конца 2025 года. Она состоит из порядка 300 мероприятий по сотрудничеству между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами-побратимами в таких сферах, как торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, образование, культура, спорт, туризм и т.д. В настоящее время мы собираем предложения от нижегородских муниципалитетов для формирования аналогичной программы на 2026-2028 годы», - добавила Ольга Гусева.

В ходе встречи участники мероприятия обсудили вопросы, возникающие при осуществлении международного сотрудничества, и определили пути их решения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Ольга Гусева Побратим
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных