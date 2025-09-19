Нижний Новгород может обрести нового побратима в Габоне

Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород может обрести нового побратима в Африке. Возможность установления побратимских связей с одним из городов Габона обсудили мэр города Юрий Шалабаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Габонской Республики Состен Ндемби. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Нижнего Новгорода. 

Встреча состоялась в Центре городов-побратимов. По словам Шалабаева, Россия сегодня активно развивает сотрудничество с африканскими странами, и Нижний Новгород принимает в этом процессе активное участие.

Посол Габона выступил с инициативой установить побратимские отношения между Нижним Новгородом и одним из городов его страны. Мэр отметил, что стороны договорились приступить к работе над этим вопросом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в регион прибыла официальная делегация из Габона, которая изучит потенциал Нижегородской области для сотрудничества.

Теги:
Международное сотрудничество Побратим
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных