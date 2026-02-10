Консульства семи стран работают в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде сегодня работает Генеральное консульство Республики Беларусь и шесть почетных консульств. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Малов обратил внимание на конкуренцию между регионами за размещение консульских округов.
"Часто происходит перетягивание каната. Консульский округ - это Приволжский федеральный округ, а Нижний Новгород - столица округа, где должно быть открыто консульство. Но появляется Казань или Уфа, которые часто предлагают более выгодные условия по размещению и так далее. И это, к сожалению, перевешивает", — пояснил он.
Так, в столице Приволжья представлены почетные консулы Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Мальты и Киргизии. Наряду с ними в Нижнем Новгороде работает штатное консульское учреждение — Генеральное консульство Беларуси.
Представитель МИД подчеркнул принципиальную разницу между форматами работы. Генеральные консульства являются официальными дипломатическими структурами, тогда как почетные консулы не входят в кадровый состав внешнеполитических ведомств, но выполняют важные представительские и связующие функции.
"Сейчас проводим работу, чтобы консульств было больше. Это важно и нужно и для региона, и для страны в целом", - резюмировал он.
