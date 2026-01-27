Нижегородская ГЖИ внедрит дистанционные проверки

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области предложила изменения в региональный законопроект № 958, регулирующий порядок осуществления государственного жилищного надзора. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно новым правилам, при обязательных профилактических выездах сотрудники инспекции смогут проводить осмотр, запрашивать документы и осуществлять инструментальное обследование посредством удалённых инструментов, таких как видеосвязь и специальное мобильное приложение "Инспектор".
Кроме того, применение видеосъёмки и фотографирования во время таких визитов также будет регламентировано через мобильное приложение.
Основные изменения включают следующее:
1. Порядок проведения профилактического визита. Визит будет включать осмотр, истребование документов и экспертизу. Проведение осмотра возможно дистанционно, с использованием видеоконференций и мобильного приложения.
2. Условия отказа от визита. Отказ возможен в редких случаях, таких как отзыв заявления, непредставленность контролируемого лица или наличие предыдущих визитов.
3. Использование технических средств. Фотосъёмка и запись могут производиться любым доступным техническим средством, включая приложение "Инспектор".
4. Индикаторы риска. Добавлено уточнение о необходимости учета информации о судебных исках по взысканию задолженностей.
Ранее сообщалось, что почти 4 млн рублей вернули коммунальные компании нижегородцам после вмешательства ГЖИ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+