Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 декабря 2025 15:15Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ
09 декабря 2025 14:49Нижегородский производитель окон увеличит выработку благодаря нацпроекту
09 декабря 2025 10:50Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году
08 декабря 2025 18:00Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов
08 декабря 2025 17:06Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро
08 декабря 2025 16:33Сетевая компания из Нижнего Новгорода стала 303-м участником федпроекта "Производительность труда"
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
08 декабря 2025 15:00Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах
08 декабря 2025 14:14Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей
08 декабря 2025 12:24Что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году, рассказали в ВТБ
Экономика

Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ

09 декабря 2025 15:15 Экономика
Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ

Региональная служба по тарифам Нижегородской области разъяснила детали предстоящего изменения коммунальных платежей, запланированного на 2026 год.

Как и в других субъектах РФ, в регионе произойдет ежегодная индексация тарифов. Однако, в отличие от прежней практики, повышение произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Для Нижегородской области установлен предельный индекс роста платы граждан на уровне 9,9%.

Дополнительно с 1 января 2026 года ожидается корректировка тарифов в связи с изменением ставки НДС. Это приведет к увеличению платежей не более чем на 1,7%.

В РСТ подчеркнули, что установленные параметры соответствуют прогнозу социально-экономического развития России на 2026 год. При этом рост тарифов в Нижегородской области окажется одним из самых умеренных по стране.

"Для сравнения, в Ставропольском крае плата вырастет на 22%, в Тамбовской области — на 17,5%, в Пермском крае — на 15%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Татарстане — на 13,4%", — сообщили в ведомстве.

Восьми муниципалитетам региона предстоит более значительное повышение. Это Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вачский, Перевозский, Семёновский, Сосновский округа, а также город Саров.

Как пояснили в РСТ, в этих районах рост платы превысит среднеобластной уровень по инициативе местных властей. Это необходимо для модернизации систем водоотведения и улучшения экологической ситуации в рамках реализуемых инвестиционных программ.

"Несмотря на это, средний индекс по региону останется в пределах 9,9%. В отдельных случаях, например, по категориям благоустройства, рост может достигать 12%, что связано с федеральным повышением тарифов на электроэнергию на 11,3%", — уточнили в службе по тарифам.

Ранее сообщалось, что плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ РСТ Тарифы
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 09:07Правительство установило двойную индексацию платы за ЖКУ на 2026 год
23 августа 2025 09:29Нижегородская область утвердила новые стандарты ЖКУ на 2026-2028 годы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных