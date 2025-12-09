Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ Экономика

Региональная служба по тарифам Нижегородской области разъяснила детали предстоящего изменения коммунальных платежей, запланированного на 2026 год.

Как и в других субъектах РФ, в регионе произойдет ежегодная индексация тарифов. Однако, в отличие от прежней практики, повышение произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Для Нижегородской области установлен предельный индекс роста платы граждан на уровне 9,9%.

Дополнительно с 1 января 2026 года ожидается корректировка тарифов в связи с изменением ставки НДС. Это приведет к увеличению платежей не более чем на 1,7%.

В РСТ подчеркнули, что установленные параметры соответствуют прогнозу социально-экономического развития России на 2026 год. При этом рост тарифов в Нижегородской области окажется одним из самых умеренных по стране.

"Для сравнения, в Ставропольском крае плата вырастет на 22%, в Тамбовской области — на 17,5%, в Пермском крае — на 15%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Татарстане — на 13,4%", — сообщили в ведомстве.

Восьми муниципалитетам региона предстоит более значительное повышение. Это Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вачский, Перевозский, Семёновский, Сосновский округа, а также город Саров.

Как пояснили в РСТ, в этих районах рост платы превысит среднеобластной уровень по инициативе местных властей. Это необходимо для модернизации систем водоотведения и улучшения экологической ситуации в рамках реализуемых инвестиционных программ.

"Несмотря на это, средний индекс по региону останется в пределах 9,9%. В отдельных случаях, например, по категориям благоустройства, рост может достигать 12%, что связано с федеральным повышением тарифов на электроэнергию на 11,3%", — уточнили в службе по тарифам.

Ранее сообщалось, что плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года.