Экономика

Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество

16 декабря 2025 17:08 Экономика
Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество

Аренда муниципального имущества в Нижнем Новгороде подорожает с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, размер арендной платы вырастет в 1,05 раза. Повышение коснется как объектов нежилого фонда и инженерной инфраструктуры, так и движимого имущества, включая транспортные средства.

Новая ставка аренды для нежилых помещений составит 312,83 рубля за квадратный метр в месяц.

В администрации пояснили, что решение принято с учетом прогнозируемого уровня инфляции и индекса потребительских цен на товары и услуги.

Ранее стало известно об утверждении индексации тарифов ЖКХ в Нижегородской области на 2026 год. Повышение платы за ЖКУ в нижегородских муниципалитетах прокомментировала Региональная служба по тарифам.

