Происшествия

Нижегородец избил 72-летнего деда чагой: возбуждено уголовное дело

13 февраля 2026 11:00 Происшествия
Нижегородец избил 72-летнего деда чагой: возбуждено уголовное дело

Фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после конфликта между внуком и его пожилым дедушкой. Поводом стало избиение 72-летнего мужчины, в ходе которого молодой человек использовал гриб чага, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Надежды Сусловой. По версии дознания, во время конфликта внук несколько раз ударил родственника чагой. В итоге пенсионер получил травмы, которые врачи квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

В отношении внука возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Известно, что он ранее был судим и официально нигде не работает. На время расследования ему назначена подписка о невыезде.

Известно, что 27-летний подозреваемый ранее был судим и сейчас официально не работает. На время предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь.

Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных