Нижегородец избил 72-летнего деда чагой: возбуждено уголовное дело

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после конфликта между внуком и его пожилым дедушкой. Поводом стало избиение 72-летнего мужчины, в ходе которого молодой человек использовал гриб чага, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Надежды Сусловой. По версии дознания, во время конфликта внук несколько раз ударил родственника чагой. В итоге пенсионер получил травмы, которые врачи квалифицировали как лёгкий вред здоровью.
В отношении внука возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Известно, что он ранее был судим и официально нигде не работает. На время расследования ему назначена подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что 25-летний житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь.
