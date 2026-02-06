Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

Троих жителей Тамбова осудили за нападение на нижегородского полицейского

06 февраля 2026 19:22
Троих жителей Тамбова осудили за нападение на нижегородского полицейского

Трое мужчин из Тамбовской области осуждены за применение насилия и публичные оскорбления в адрес сотрудника полиции в Нижегородской области. Приговор им вынес Дивеевский межрайонный суд, сообщили в региональном СК.

Как установило следствие, вечером 30 марта 2024 года один из осужденных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Во время погони он съехал с дороги на участке трассы Дивеево–Полупочинки.

На месте происшествия трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам ДПС МО МВД России "Дивеевский". Они препятствовали законным действиям полиции, оскорбляли инспектора и нанесли ему множественные удары, причинив вред здоровью средней тяжести.

Позже одному из фигурантов вызвали скорую помощь. Во время транспортировки в медицинское учреждение он начал угрожать убийством фельдшеру.

Следственные органы квалифицировали действия обвиняемых по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, публичном оскорблении представителя власти и угрозе убийством.

Суд признал мужчин виновными. Одному из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Двое других получили по 3 года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей каждому.

Ранее по поручению председателя СКР в центральный аппарат ведомства был направлен доклад по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что напавшего на сотрудницу ПВЗ мужчину задержали в Нижнем Новгороде.

