11 февраля 2026 18:49ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 18:10Завотделением нижегородской больницы №33 отправили в СИЗО
11 февраля 2026 17:55Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков
11 февраля 2026 17:38Тело 76-летнего мужчины нашли на пожаре в Нижегородской области
11 февраля 2026 16:52Замглаву нижегородского ТУ Росимущества отправили под домашний арест
11 февраля 2026 16:04Электричка сбила 59-летнего мужчину на Бору: начата проверка
11 февраля 2026 09:57Несовершеннолетнему дзержинцу грозит до трех лет за дропперство
10 февраля 2026 19:02Сотрудник нижегородской фабрики умер в командировке
10 февраля 2026 15:49Обрушение крыши в детсаду в Лукоянове обернулось уголовным делом
10 февраля 2026 13:44МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33
11 февраля 2026 18:49 Происшествия
ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли незаконную деятельность двух местных жителей, которые занимались нелегальным использованием абонентских терминалов пропуска трафика.

По данным пресс-службы ведомства, мужчины обеспечивали работу сим-боксов, рассчитанных на одновременное функционирование большого количества сим-карт. Оборудование применялось для совершения мошенничества в отношении граждан России с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Установлено, что сим-боксы использовались представителями украинских спецслужб в преступных целях.

Для реализации схемы подозреваемые арендовали квартиры, где разместили 14 устройств.

Задержаны мужчины 23 и 33 лет. В ходе обысков изъяты 14 сим-боксов, 128 сим-карт различных операторов связи, GSM-шлюзы, Wi‑Fi-роутеры, ноутбук и мобильные телефоны.

Один из фигурантов признал, что действовал по указанию дистанционных кураторов и получал вознаграждение в размере 9000 рублей в день. Он также осознавал, что оборудование используется иностранными лицами для обмана граждан РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершённом организованной группой. Подозреваемые заключены под стражу.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что до трех лет лишения свободы грозит 16-летнему жителю Дзержинска за дропперство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Мошенничество Уголовное дело ФСБ
