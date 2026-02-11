ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли незаконную деятельность двух местных жителей, которые занимались нелегальным использованием абонентских терминалов пропуска трафика.

По данным пресс-службы ведомства, мужчины обеспечивали работу сим-боксов, рассчитанных на одновременное функционирование большого количества сим-карт. Оборудование применялось для совершения мошенничества в отношении граждан России с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Установлено, что сим-боксы использовались представителями украинских спецслужб в преступных целях.

Для реализации схемы подозреваемые арендовали квартиры, где разместили 14 устройств.

Задержаны мужчины 23 и 33 лет. В ходе обысков изъяты 14 сим-боксов, 128 сим-карт различных операторов связи, GSM-шлюзы, Wi‑Fi-роутеры, ноутбук и мобильные телефоны.

Один из фигурантов признал, что действовал по указанию дистанционных кураторов и получал вознаграждение в размере 9000 рублей в день. Он также осознавал, что оборудование используется иностранными лицами для обмана граждан РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершённом организованной группой. Подозреваемые заключены под стражу.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

