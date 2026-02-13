Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов Экономика

Свыше 4000 торговых точек Нижегородской области, продающих алкоголь и табачную продукцию, подключили цифровой ID на базе мессенджера MAX для подтверждения возраста покупателей. Как сообщили в региональном правительстве, это около 80% от общего числа таких организаций.

Сервис уже работает во всех муниципалитетах области. Воспользоваться им можно как в крупных сетевых супермаркетах, так и в небольших частных магазинах.

Чтобы подтвердить возраст, нужно открыть в мессенджере Max раздел "Профиль", затем выбрать "Цифровой ID" и нажать "Подтвердить возраст". После сканирования QR-кода кассир увидит на экране статус о достижении покупателем 18 лет. При этом персональные данные, включая ФИО и дату рождения, не отображаются.

Через цифровой ID также можно перейти в "Госуслуги" для просмотра реквизитов документов. Сервис работает только на одном устройстве. При смене телефона профиль необходимо удалить, после чего ID можно создать заново.

Использование цифрового ID добровольное и допускается наравне с бумажными документами. Сервис защищен средствами информационной безопасности и криптозащиты.

Развитие отечественных цифровых решений соответствует задачам национального проекта "Экономика данных", который стартовал в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч нижегородцев присоединились к домовым чатам в мессенджере МАХ.