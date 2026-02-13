На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 февраля 2026 17:46ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден
13 февраля 2026 17:35Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов
13 февраля 2026 16:18Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса
13 февраля 2026 16:15КРНО подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами с Алтая
13 февраля 2026 15:16Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:56Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%
13 февраля 2026 13:00Павловский лимон признали региональным брендом
13 февраля 2026 12:47Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить
12 февраля 2026 18:17Региональный центр маркировки системы "Честный знак" начал работу в Нижегородской области
12 февраля 2026 17:40В Нижегородской области стартовал набор на бесплатное переобучение востребованным специальностям
Экономика

Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов

13 февраля 2026 17:35 Экономика
Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов

Свыше 4000 торговых точек Нижегородской области, продающих алкоголь и табачную продукцию, подключили цифровой ID на базе мессенджера MAX для подтверждения возраста покупателей. Как сообщили в региональном правительстве, это около 80% от общего числа таких организаций.

Сервис уже работает во всех муниципалитетах области. Воспользоваться им можно как в крупных сетевых супермаркетах, так и в небольших частных магазинах.

Чтобы подтвердить возраст, нужно открыть в мессенджере Max раздел "Профиль", затем выбрать "Цифровой ID" и нажать "Подтвердить возраст". После сканирования QR-кода кассир увидит на экране статус о достижении покупателем 18 лет. При этом персональные данные, включая ФИО и дату рождения, не отображаются.

Через цифровой ID также можно перейти в "Госуслуги" для просмотра реквизитов документов. Сервис работает только на одном устройстве. При смене телефона профиль необходимо удалить, после чего ID можно создать заново.

Использование цифрового ID добровольное и допускается наравне с бумажными документами. Сервис защищен средствами информационной безопасности и криптозащиты.

Развитие отечественных цифровых решений соответствует задачам национального проекта "Экономика данных", который стартовал в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч нижегородцев присоединились к домовым чатам в мессенджере МАХ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
MAX Технологии Торговля
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 16:16Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX
06 февраля 2026 11:07Нижегородцы смогут закрывать больничный через мессенджер MAX
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных