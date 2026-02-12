На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 09:09Более 400 000 нижегородцев подключились к домовым чатам в МАХ
11 февраля 2026 20:23Умер 73-летний экс-прокурор Нижегородской области Александр Федотов
11 февраля 2026 19:09Эксперт оценила идею перераспределения бюджетных мест в вузах
11 февраля 2026 18:29Капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде подорожал на 6 000 000 рублей
11 февраля 2026 18:21Воробьев анонсировал запуск обновленной Каширской ГРЭС в 2028 году
11 февраля 2026 17:1160 волков и 215 лисиц добыли в Нижегородской области в 2025 году
11 февраля 2026 16:36В Борской ЦРБ полноценно заработал региональный сосудистый центр
11 февраля 2026 16:16Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX
11 февраля 2026 15:39Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах
11 февраля 2026 15:19Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
Общество

Более 400 000 нижегородцев подключились к домовым чатам в МАХ

12 февраля 2026 09:09 Общество
Более 400 000 нижегородцев подключились к домовым чатам в МАХ

Фото: Госжилинспекция Нижегородской области

Свыше 400 тысяч жителей Нижегородской области присоединились к чатам своих многоквартирных домов в мессенджере МАХ. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области. 

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, такие чаты созданы во всех 14,6 тысячи многоквартирных домов области. Они открываются для домов, где более 16 квартир, а решение о подключении принимают сами собственники.  

Официальный домовой чат в МАХ привязан к конкретному дому в системе ГИС ЖКХ. Владельцем чата выступает государственная жилищная инспекция. Это позволяет сохранить площадку независимо от смены управляющей компании или способа управления домом. Администрированием занимаются управляющие организации или ТСЖ, а при их смене назначается новый администратор, при этом история переписки и состав участников сохраняются.

Предполагается, что именно в домовых чатах будут размещаться официальные сообщения — о собраниях, ремонтах, отключениях воды и начислениях.

Такой формат дает возможность одновременно информировать всех жильцов и снижает затраты управляющих компаний на обзвоны и рассылки. Кроме того, к каждому чату подключен бот, который напоминает, например, о сроках передачи показаний счетчиков.  

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
MAX ГЖИ
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 14:08Чат-бот "Карты жителя Нижегородской области" появился в мессенджере МАХ
20 января 2026 11:52Более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi работает в Нижегородской области
16 декабря 2025 19:21Министр Пучков объяснил необходимость перехода нижегородских школ на MAX
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных