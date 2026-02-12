Более 400 000 нижегородцев подключились к домовым чатам в МАХ Общество

Фото: Госжилинспекция Нижегородской области

Свыше 400 тысяч жителей Нижегородской области присоединились к чатам своих многоквартирных домов в мессенджере МАХ. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, такие чаты созданы во всех 14,6 тысячи многоквартирных домов области. Они открываются для домов, где более 16 квартир, а решение о подключении принимают сами собственники.

Официальный домовой чат в МАХ привязан к конкретному дому в системе ГИС ЖКХ. Владельцем чата выступает государственная жилищная инспекция. Это позволяет сохранить площадку независимо от смены управляющей компании или способа управления домом. Администрированием занимаются управляющие организации или ТСЖ, а при их смене назначается новый администратор, при этом история переписки и состав участников сохраняются.

Предполагается, что именно в домовых чатах будут размещаться официальные сообщения — о собраниях, ремонтах, отключениях воды и начислениях.

Такой формат дает возможность одновременно информировать всех жильцов и снижает затраты управляющих компаний на обзвоны и рассылки. Кроме того, к каждому чату подключен бот, который напоминает, например, о сроках передачи показаний счетчиков.

