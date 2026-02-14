Снежная лавина повредила несколько авто в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: "Инцидент Нижний Новгород"/ Telegram

Снежная лавина, сошедшая с крыши дома №26 на Красносельской улице, повредила несколько автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Нижний Новгород".

Судя по фото, сделанным очевидцами, у припаркованных возле МКД машин разбиты стекла. У некоторых появились вмятины.

Напомним, что накануне от схода наледи в Нижнем Новгороде пострадали минимум восемь человек: шесть детей на Рождественской улице и мать с ребенком на Дьяконова. Обоими инцидентами заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Расследуются уголовные дела.

Потепление сохранится в течение всех выходных. Но к понедельнику снова похолодает.