Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании инцидентов с падением наледи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
13 февраля в областном центре произошло сразу два таких случая. На улице Рождественской с крыши административного здания упала глыба льда. В результате пострадали шестеро детей, их доставили в больницу.
Еще один инцидент произошел на улице Дьяконова в Автозаводском районе. С козырька магазина рухнула ледяная масса, рядом в этот момент находились женщина и ребенок. Их также отвезли в медицинское учреждение: мать от госпитализации отказалась, а ребенка оставили под наблюдением врачей. Сообщается, что он в состоянии средней степени тяжести.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Нижегородской области Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что глава Следкома взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде.
