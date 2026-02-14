Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде

14 февраля 2026 10:28 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании инцидентов с падением наледи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

13 февраля в областном центре произошло сразу два таких случая. На улице Рождественской с крыши административного здания упала глыба льда. В результате пострадали шестеро детей, их доставили в больницу.

Еще один инцидент произошел на улице Дьяконова в Автозаводском районе. С козырька магазина рухнула ледяная масса, рядом в этот момент находились женщина и ребенок. Их также отвезли в медицинское учреждение: мать от госпитализации отказалась, а ребенка оставили под наблюдением врачей. Сообщается, что он в состоянии средней степени тяжести.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Нижегородской области Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что глава Следкома взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных