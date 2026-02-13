Падение наледи на мать с ребенком на Автозаводе закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по факту падения снега и наледи на женщину с ребенком на Автозаводе. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Напомним, инцидент произошел у торговой точки, расположенной на первом этаже жилого дома и обслуживаемой домоуправляющей компанией. В момент схода льда рядом находились мама с ребенком. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. Женщина от госпитализации отказалась. Ребенок остается под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). СК проводит комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего. В рамках дела будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за своевременную очистку крыши от снега и льда. Также планируется принять меры профилактического характера.

Параллельно прокуратура Автозаводского района организовала проверку. Надзорное ведомство оценит, как уполномоченные службы исполняли требования законодательства при обслуживании и содержании зданий и прилегающих территорий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это уже второй подобный случай в городе за день. Ранее на улице Рождественской произошел сход наледи, в результате которого пострадали шесть детей. По данному факту следственное управление СК возбудило уголовное дело.