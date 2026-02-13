Потепление и мокрый снег ждут нижегородцев в выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде прогнозируются потепление, усиление ветра и осадки. По данным сервиса "Яндекс Погода", горожан ждет пасмурная и неустойчивая погода.

В субботу, 14 февраля, утром температура воздуха составит 0 градусов, будет облачно. Днем столбики термометров поднимутся до +1, при этом сохранится пасмурная погода. Вечером и ночью ожидается 0…+1 градус и дождь со снегом. Южный ветер будет слабым — 2-3 м/с.

В воскресенье, 15 февраля, ветер усилится до 4-5 м/с. Утром температура останется на отметке 0 градусов, прогнозируется дождь со снегом. Днем резко похолодает до -5, небо останется затянутым облаками. Вечером температура понизится до -9 градусов, а ночью — до -12. На протяжении всего дня сохранится пасмурная погода.

Синоптики предупреждают, что с пятницы по воскресенье может выпасть до 23 мм осадков.

Кроме того, 14 февраля, в День святого Валентина, прогнозируется начало затяжной магнитной бури.