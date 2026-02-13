Ледяная глыба упала на детей в центре Нижнего Новгорода: что известно

Фото:
13 февраля в центре Нижнего Новгорода произошел инцидент, в результате которого пострадали шестеро детей. Рассказываем, что известно к этому часу.
Группа детей вместе с родителями пришла на экскурсию в частный музей на улице Рождественской, 10В. Речь идет о "Живом музее ремесла" (частная организация).
С крыши здания на несовершеннолетних упала ледяная глыба. Шестеро детей получили травмы разной степени тяжести.
После случившегося всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
У четверых детей врачи диагностировали травмы легкой степени тяжести. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Еще двое детей на данный момент продолжают проходить обследование. Один из них находится в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователям предстоит установить обстоятельства случившегося и дать оценку действиям лиц, ответственных за очистку крыши административного здания от снега и наледи.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Также ведомство инициировало собственную проверку в отношении организации, отвечающей за содержание и уборку территории.
Еще за день до происшествия административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода завела административное дело в отношении арендатора из-за ненадлежащего выполнения требований по очистке кровли нежилого здания от снега, наледи и сосулек.
В этот же день схожее происшествие произошло на Автозаводе. С козырька магазина на женщину с ребенка сошла наледь. Возбуждено уголовное дело.
